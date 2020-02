O Ministério das Relações Exteriores acaba de divulgar nota em que agradece aos governos chinês, espanhol e polonês pela contribuição dada ao Brasil no processo de repatriação de cidadãos brasileiros em decorrência do surto de coronavírus no país asiático.

Diz a nota que “o governo brasileiro empenhou-se ativamente nos últimos dias para concluir as providências logísticas e diplomáticas para trazer de volta ao Brasil, em segurança, os cidadãos brasileiros e seus familiares chineses que se encontravam em Hubei/Wuhan, na China, e que expressaram desejo de retornar ao País em decorrência da emergência sanitária gerada pelo novo coronavírus”.

“O governo brasileiro manifesta seu agradecimento ao governo chinês por prontamente autorizar o pouso das aeronaves brasileiras e facilitar os trâmites necessários para a retirada dos brasileiros e seus familiares.”

“Expressa também seu reconhecimento aos governos da Polônia e da Espanha pela solidariedade prestada ao permitir a escala das aeronaves brasileiras, nos trajetos de ida e retorno ao Brasil”, termina a nota.