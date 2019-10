O presidente em exercício, general Hamilton Mourão, recebeu na tarde desta terça-feira, 22, senadores da comissão de Meio Ambiente. Eles entregaram sugestões ao governo, entre elas, que seja decretado estado de emergência ambiental devido ao avanço de óleo sobre praias do Nordeste.

Ele afirmou que irá analisar com a área jurídica a proposta.”Uma vez que seja viável, vou conversar com o presidente Bolsonaro e, se for o caso, tomar a decisão”, disse o general.

Viagem ao Peru

Mourão comentou ainda a viagem que fará ao Peru, onde encontrará o presidente Martín Vizcarra, ministros e comandantes das Forças Armadas daquele país. Mais cedo, o comandante da Marinha, Ilques Barbosa, disse que a agenda de Mourão no Peru tratará sobre possível venda de submarinos do Brasil. “Estudos estão sendo feitos, não só para Peru. Existe possibilidade também para Argentina e Chile”, disse o militar.

Mourão viaja ao Peru às 15h de quarta-feira, 23, e retorna na noite próxima sexta, 25. Como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), também cumpre agendas fora do País, quem assumirá o Planalto é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM).