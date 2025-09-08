Modo IA do buscador do Google chega ao Brasil nesta segunda (08)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Google lança nesta segunda-feira (08) no Brasil o chamado Modo IA no seu buscador, uma aba dedicada para respostas geradas por inteligência artificial.

Agora disponível em português, o recurso lembra os robôs de conversação como o ChatGPT, da OpenAI, e o próprio Gemini do Google, ao se propor a responder perguntas mais complexas usando linguagem natural, em um texto corrido, com as tradicionais sugestões de sites ao longo da resposta.

A função, revelada em maio durante o Google I/O, representa uma maior integração do negócio mais lucrativo da empresa com a principal aposta do setor dos últimos anos. O Modo IA funciona com uma versão do Gemini 2.5, modelo mais recente da empresa que compete com o GPT da OpenAI.

Como funciona o Modo IA do Google

A empresa diz que o produto é útil principalmente para tarefas mais complexas, como comparar produtos, planejar viagens ou entender guias detalhados de instrução. Dados iniciais do Google mostram que a aba com IA tem recebido perguntas mais longas do que na busca tradicional.

Com o lançamento será possível fazer direto no site ou no aplicativo da Busca pesquisas como: “Quero entender diferentes métodos de preparo de café. Crie uma tabela comparando as diferenças de sabor, facilidade de uso e equipamento necessário”.

O Gemini 2.5 também tem capacidades multimodais, sendo capaz de entender consultas em texto, voz e imagem.

A aba dedicada à IA é também uma espécie de expansão da “visão geral criada por IA” (AI Overviews), lançada no ano passado e que oferece resumos e respostas logo no topo da página, antes dos links, para pesquisas variadas. A funcionalidade já alcança mais de 2 bilhões de usuários no mundo, segundo a big tech.

Buscador gera faturamento bilionário para Google

O buscador é a principal fonte de receita da empresa. No ano passado, o faturamento com o produto foi de US$ 198 bilhões, superando em mais de cinco vezes o retorno com anúncios no YouTube (US$ 36,14 bilhões).

O surgimento de soluções de IA, embora possam representar uma maior comodidade para os usuários, também tem acendido o alerta em empresas que dependem do tráfego gerado pela inclusão de seus sites na busca do Google, líder inconteste do segmento.

Pesquisa do Pew Research Center publicada em julho mostra que usuários que encontram um resumo de IA na resposta têm menor probabilidade de clicar em links para outros sites do que usuários que não veem um resumo.

A empresa afirma que descobrir conteúdo na web continua sendo sua missão central e que a Busca oferece novas oportunidades para a descoberta de conteúdo.

Na semana passada, um juiz dos Estados Unidos concedeu uma vitória ao Google em um caso antitruste ao rejeitar o pedido de promotores para que a empresa fosse obrigada a vender o navegador Chrome e o sistema operacional Android.

A decisão também determinou que a empresa compartilhe dados da busca com concorrentes, como forma de abrir espaço para maior competição no mercado, mas analistas descartaram riscos à liderança da empresa no setor no curto prazo. As ações da empresa subiram cerca de 10% só na semana passada.