Morre ex-deputado paranaense Werner Wanderer aos 86 anos

O domingo amanheceu mais triste para a política paranaense. Werner Wanderer, figura histórica no cenário político do oeste do estado, faleceu neste domingo (07) aos 86 anos. Ele estava internado em Curitiba desde o dia 30 de agosto, quando sofreu um acidente doméstico, que resultou em um AVC.

Nascido em Marechal Cândido Rondon, município que mais tarde viria a administrar, Wanderer construiu uma carreira política sólida e longeva. Sua jornada começou nos bastidores da administração municipal, quando atuou como Fiscal Geral durante a gestão de Arlindo Alberto Lamb.

Foi pelas mãos de Lamb que Wanderer deu seu primeiro grande passo na política. Em 2 de dezembro de 1965, assumiu a prefeitura de Marechal Cândido Rondon, destacando-se como um dos prefeitos mais jovens do país naquela época. Permaneceu à frente do município até fevereiro de 1970, período em que lançou as bases para sua futura trajetória parlamentar.

Nos anos seguintes, o político consolidou sua presença no Legislativo estadual. Entre 1975 e 1991, ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná por quatro mandatos consecutivos, demonstrando a confiança que o eleitorado depositava em seu trabalho.

Wanderer conquistou três mandatos como deputado federal, atuando em Brasília de 1991 a 2003. Durante sua passagem pelo Congresso Nacional, manteve-se fiel às bandeiras que sempre defendeu: o desenvolvimento regional, o fortalecimento da agricultura e a melhoria da infraestrutura, com atenção especial para a região Oeste do Paraná.

Em nota oficial, a Comissão Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à população de Marechal Cândido Rondon, reconhecendo a importância de Wanderer para a história política paranaense e sua contribuição para o fortalecimento do estado.