Morre Rick Davies, vocalista e fundador do Supertramp

Por Folhapress Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 08/09/25 11h42
Morreu no sábado (06), aos 81 anos, o vocalista e cofundador da banda Supertramp, Rick Davies. Responsável por escrever hits como “Goodbye Stranger” e “My Kind of Lady”, o músico estava em tratamento contra o mieloma, um tipo de câncer no sangue, há uma década.

A morte foi confirmada por seus colegas de banda nesta segunda-feira (8). “Como compositor, com o parceiro Roger Hodgson, ele era a voz e o pianista por trás das canções mais icônicas do Supertramp, e deixa uma marca na história do rock. Seus vocais carregados de emoção e o toque inconfundível no Wurlitzer [piano eletrônico da fabricante americana] se tornaram o coração pulsante do som da banda”, disseram em comunicado.

