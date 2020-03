O concurso 2238 da Mega Sena foi sorteado na noite deste sábado (29), no valor de R$ 3 milhões. Os números sorteados foram:

11 / 36 / 45 / 55 /57 / 58

O prêmio acumulou. Para o concurso 2239 da Mega Sena o valor sobe para R$ 7 milhões. O sorteio será quarta-feira (4).

Este é o primeiro sorteio após o maior prêmio do ano até aqui sair para dois apostadores na última quinta-feira (27). Após 16 jogos acumulados, o concurso 2236 pagou prêmio de R$ 200 milhões para duas apostas.

>>> Saiba tudo sobre loterias na nossa página especial. Confira!

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar os seis números sorteados. É possível ganhar ainda ao acertar quatro ou cinco números, dentre os 60 disponíveis no volante. Para jogar é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima custa R$ 4,50.