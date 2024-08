Mega Sena 2763 milionária dá dinheiro para apostas de Curitiba e Pinhais

Duas apostas de Curitiba e outra de Pinhais, na região metropolitana, ganharam prêmio com a Mega Sena 2763 milionária, sorteada na noite deste sábado (17). Nenhum apostador acertou as seis dezenas, mas os jogadores de Curitiba ganharam dinheiro com a quina da Mega Sena, quando acerta cinco dos seis números sorteados.

Resultado Mega Sena 2763 milionária: 15, 16, 19, 43, 44 e 49

As apostas de Curitiba que ganharam prêmio com a quina da Mega Sena 2763 foram do tipo simples, com seis números cada, com prêmio de R$ 75,2 mil. As lotéricas da sorte foram a Da Vinci Loterias e Talismã Lotérico.

O prêmio para terça-feira (20) acumulou em R$ 65 milhões para quem acertar os seis números da Mega Sena.

A aposta de Pinhais foi feita por internet banking e rendeu os mesmos R$ 75,2 mil. Veja abaixo o detalhamento das apostas. Veja abaixo o detalhamento das apostas!

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR DA VINCI LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$75.241,53 CURITIBA/PR TALISMA LOTERICO 6 Não Simples 1 R$75.241,53 PINHAIS/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$75.241,53

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha). É possível ainda concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00

Povo unido! População não quer o corte de 237 árvores em Curitiba. E agora? Conhece? Loja com armas e itens esportivos faz 80 anos em Curitiba Top 10! Quais são os bairros de Curitiba com maior valorização de imóveis??