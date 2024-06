Uma aposta feita na Região Metropolitana de Curitiba fez cinco acertos e ficou no quase no concurso 2.736 da Mega-Sena, na quinta-feira (13). Por um número, alguém de Quatro Barras estaria nesta sexta-feira (14) comemorando ao ficar com a conta cheia no banco. Aliás, ninguém cravou as seis dezenas e o prêmio acumulou.

Números sorteados na Mega-Sena 2736

11 – 17 – 24 – 26 – 35 – 43

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta em Quatro Barras foi realizada na lotérica Pinheirão Loterias. O apostador ou apostadora faturou R$ 39.700,69 com um bilhete simples. Para o próximo concurso, que está marcado para sábado (15), a estimativa do prêmio é de R$ 47 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

Mega-Sena concurso 2736

Aposta da região de Curitiba ganhadora com 5 acertos

Cidade

Unidade Lotérica

Razão Social

Quantidade de números apostados

Canal de vendas

Teimosinha

Tipo de Aposta

Cotas

Prêmio QUATRO BARRAS/PR PINHEIRAO LOTERIAS PRW LOTERIAS LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$39.700,69

