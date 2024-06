Duas apostas de Curitiba acertaram cinco números cada e por pouco não levaram o prêmio milionário da Mega-Sena 2732, sorteada na noite de terça-feira (04). O prêmio principal acumulou em R$ 100 milhões.

Em Curitiba, as apostas ganhadoras foram feitas em lotéricas. Duas apostas simples vão render aos apostadores o prêmio de R$ 51.300,81.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados.​

O próximo sorteio será na quinta-feira (06), às 20h, com prêmio estimado em R$ 100 milhões.

