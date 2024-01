Dois apostadores do Paraná ficaram no quase, a apenas uma dezena de distância do prêmio da Mega Sena 2673 milionária, sorteada na noite desta terça-feira (10). Nenhum apostador acertou as seis dezenas e o prêmio para quinta-feira (11) saltou para R$ 5,5 milhões.

Resultado Mega Sena 2673 milionária: 04, 27, 35, 45, 52 e 56

Os apostadores do Paraná acertaram a quina da Mega Sena, ou seja, cinco dos seis números sorteados. Foram sorteadas duas apostas simples, uma de Maringá e outra de Santo Antônio da Platina. Cada uma das apostas faturou o prêmio de R$ 67,9 mil. Nada mal, hein? Desta vez Curitiba não garantiu grana na Mega Sena milionária.

Veja abaixo o detalhamento:

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio MARINGA/PR CENTER LOTERICA 6 Não Simples 1 R$67.909,40 SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR LOTERICA CAMISA 10 6 Não Simples 1 R$67.909,40

Como jogar na Mega Sena

Para apostar na Mega Sena é preciso marcar de 6 a 20 números do volante, ou deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha. ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos, na chamada Teimosinha.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5. Porém, é possível ter mais chances ao apostar com mais números. O máximo de números que a Mega Sena permite são 20, mas o preço da aposta salta para R$ 193,8 mil.

