Sexta-feira (28) também é dia de comemorar aquela grana extra que entrou no bolso de forma inesperada. Pelo menos essa é a situação de dois apostadores de Curitiba, que no concurso 2615 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta (27), cravaram cinco números e ganharam R$ 37.333,91 cada um. os números sorteados foram 05, 07, 22, 23, 41 e 59.

As apostas sortudas de Curitiba foram feitas na Loteria Boa Imagem (Av. Rep. Argentina, 4095 – Novo Mundo) e Loterias Monsenhor (R. Mal. Deodoro, 467 – Centro). No Paraná, outras duas apostas também foram premiadas com a Quina da Mega: uma de Cambé, feita pelo internet banking da Caixa, e outra em Pato Branco, também feita pela internet.

O prêmio está acumulado e a previsão é de que o concurso 2616 da Mega-Sena, que será sorteado neste sábado, pague R$ 40 milhões para quem acertar todos os números.

