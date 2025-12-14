Super roda-gigante de R$ 50 milhões quer revolucionar litoral de Santa Catarina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma roda-gigante com 60 metros de altura será instalada na orla da Meia Praia, em Itapema, litoral de Santa Catarina. A inauguração está prevista para o fim do primeiro semestre de 2026. O empreendimento It Wheel terá investimento total de R$ 50 milhões e a expectativa de receber 500 mil visitantes por ano.

Maior indústria do setor no mundo e responsável pela famosa roda-gigante de Dubai, que ultrapassa 200 metros de altura, a Juma Rides vai fabricar a estrutura do novo atrativo no litoral catarinense.

“A motivação para investir em Itapema é o seu crescente desenvolvimento econômico e populacional. Isso gera a demanda por equipamentos turísticos de grande porte”, afirma o sócio-proprietário da It Wheel, Eduardo Bugallo, que projeta o início da montagem do equipamento após o carnaval.

A empresa responsável vai construir uma obra de 1,2 mil metros quadrados em dois pavimentos para receber a roda-gigante. O projeto integrará diretamente a roda-gigante ao píer Oporto, que reúne opções gastronômicas e comerciais e oferece estacionamento para mais de 200 veículos. A estrutura terá mais de 230 toneladas de aço. Será metálica, modular e desmontável, utilizando concreto apenas nas fundações e pisos.

Ao todo, serão 30 cabines de vidro e climatizadas, com capacidade para seis pessoas cada. O passeio terá duração de cerca de 18 minutos, com vista panorâmica das orlas de Itapema e Porto Belo, em Santa Catarina.

Cabines de roda-gigante em SC terão ar-condicionado

Cada cabine será equipada com assentos amplos, porta-copos, internet Wi-Fi, som ambiente, iluminação especial, trava de segurança na porta, câmera de monitoramento e telas de 17 polegadas com informações do atrativo e espaço publicitário. Seis cabines serão personalizadas. Uma delas com tema romântico para casais, uma voltada para famílias e aniversários, e outras quatro de patrocinadores com assentos de corino.

“A It Wheel é o modelo mais moderno produzido pelo fabricante, com uma infinidade de sistemas eletrônicos. Entre eles, o sistema de som bluetooth nas cabines para nossos visitantes ouvirem suas próprias músicas”, comenta Bugallo.

O empreendimento será dividido em dois andares. Na entrada, o público será recepcionado por um telão 3D de 27 metros quadrados. O andar térreo contará com bilheterias, bar, máquinas de lanches, loja de souvenirs e um cyber park com simuladores de realidade virtual. No segundo piso, será realizado o embarque na roda-gigante, com fila coberta e cabines fotográficas automáticas.

Cyber park de nova roda-gigante em Meia Praia terá simuladores de realidade virtual

O cyber park terá diversos simuladores oferecendo mais de 10 experiências virtuais de 6D e 7D, como montanhas-russas, corridas de Fórmula 1 e voos espaciais. “No salão principal, teremos o cyber park, tornando o empreendimento um parque de diversões”, diz o sócio-proprietário da It Wheel.

Os valores dos ingressos ainda não foram definidos. De acordo com ele, estão sendo planejados combos, promoções, parcerias e ações de inclusão com ingressos mais baratos e gratuitos para determinados públicos, como alunos das escolas públicas do município.

A roda-gigante terá sistema de iluminação cênica com shows de luzes diários. “A It Wheel trabalha para encantar quem visita a cidade, com seus shows de luzes diários, fazendo a contagem regressiva da virada do ano e celebrando outras datas comemorativas”, adianta Bugallo.

O grupo de investidores tem especialidades no mercado turístico e espera retorno do investimento em torno de 10 anos. O empreendimento terá 74 colaboradores diretos e gerará mais de 500 empregos indiretos por meio das empresas prestadoras de serviços. Mais de mil profissionais participam da obra, iniciada em setembro de 2025. O transporte das peças, que chegaram ao Brasil em novembro, envolverá 30 contêineres e sete cargas especiais para a montagem do equipamento.

Itapema projeta impactos na economia local com roda-gigante

A prefeitura de Itapema entende que a implantação da roda-gigante, como um novo cartão-postal da cidade, reforça a estratégia da política municipal de diversificação do turismo. “A atração amplia o portfólio de equipamentos permanentes, capazes de manter o fluxo de visitantes ao longo de todo o ano. Isso reduz a dependência da alta temporada”, afirma o secretário de Governo e Infraestrutura de Itapema, Marcelo Correia.

A prefeitura avalia intervenções voltadas ao ordenamento do entorno, com foco na melhoria da mobilidade urbana, reforço da sinalização turística e qualificação dos espaços públicos adjacentes. Entre as medidas em estudo estão adequações de fluxo viário, além da ampliação de travessias seguras, revisão da sinalização vertical e turística. Também são previstas ações de organização paisagística e acessibilidade.

“O objetivo é assegurar a integração harmoniosa da atração com o ambiente urbano. Queremos garantir conforto aos visitantes e fortalecer a identidade visual da região como novo cartão-postal de Itapema”, diz o secretário.

A projeção municipal indica que a roda-gigante tende a gerar efeitos positivos na cadeia econômica local, especialmente na criação de empregos diretos e indiretos. Além disso, refletirá no aumento da demanda por serviços turísticos e na ampliação do consumo no comércio e na gastronomia. A movimentação adicional de visitantes impacta também a arrecadação e a atividade de setores correlatos.

“Está alinhado ao planejamento de desenvolvimento do município, que prioriza iniciativas capazes de diversificar a economia, atrair investimentos privados e fortalecer o posicionamento de Itapema como destino turístico estruturado e inovador”, afirma Correia.

Há expectativa de reflexos positivos no mercado imobiliário e no comércio local, considerando que equipamentos turísticos de grande porte tendem a valorizar o entorno e estimular novos investimentos privados.