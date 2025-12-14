Pedala de Natal reúne ciclistas em passeio iluminado até o Parque Náutico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba promove nesta segunda-feira (15/12) o Pedala de Natal 2025, um passeio ciclístico noturno e iluminado que levará os participantes da Rua da Cidadania do Boqueirão até o Parque Náutico. O evento gratuito, organizado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), faz parte da programação natalina da cidade.

A concentração será às 20h na Rua da Cidadania do Boqueirão, de onde os ciclistas partirão em direção ao Parque Náutico, localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 12205. No local de chegada, os participantes poderão aproveitar as atrações natalinas, como Portais Iluminados, Casa do Papai Noel e o tradicional Presépio.

O passeio é recomendado para pessoas a partir de 8 anos e tem um percurso de nível fácil, planejado para acomodar ciclistas de todas as idades e níveis de condicionamento físico. A Smelj orienta o uso de capacete e itens de sinalização noturna para garantir a segurança dos participantes.

Equipes da Smelj e da Superintendência de Trânsito (Setran) acompanharão o trajeto para garantir a segurança do grupo. Não é necessário fazer inscrição prévia para participar do evento. No dia do Pedala de Natal, o percurso drive-thru no Parque Náutico estará suspenso.