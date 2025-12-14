Aviso de Pauta

Governo anuncia programa de apoio à saúde especializada no Paraná

Tribuna do Paraná
14/12/25

O Governo do Paraná anunciará nesta segunda-feira (15) o Programa Estadual de Apoio à Atenção Especializada, em evento no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Durante a cerimônia, também serão entregues 23 veículos para Consórcios Intermunicipais de Saúde, visando fortalecer a assistência especializada e ampliar o atendimento à população paranaense.

O anúncio será feito às 14h30 no Salão de Atos do Palácio Iguaçu, localizado na Praça Nossa Senhora de Salette, no Centro Cívico da capital. O vice-governador Darci Piana e o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, estarão presentes na solenidade.

Os detalhes sobre o novo programa e como ele impactará o sistema de saúde do estado serão divulgados durante o evento. A entrega dos veículos aos consórcios intermunicipais visa melhorar a logística e o acesso aos serviços de saúde especializados em diferentes regiões do Paraná.

Mais informações sobre o Programa Estadual de Apoio à Atenção Especializada e seus benefícios para a população devem ser apresentadas pelas autoridades durante a cerimônia.

