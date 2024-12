Mega da Virada gera fila virtual gigante no site das Loterias Caixa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os brasileiros enfrentam dificuldades para apostar na Mega da Virada nesta segunda-feira (30). O site Loterias Caixa, responsável pelas apostas online em loterias oficiais, apresenta fila de espera desde o início da tarde, com tempo de espera superior a uma hora.

A alta demanda por apostas na Mega da Virada, cujo sorteio acontece anualmente em 31 de dezembro, está causando instabilidades nos sistemas da Caixa Econômica Federal. O prêmio recorde estimado em R$ 600 milhões tem atraído milhões de apostadores em todo o país.

Alternativas para apostar

Enquanto o site enfrenta problemas, o aplicativo Caixa para smartphones, disponível para correntistas do banco, segue operando normalmente. Outra opção é realizar as apostas nas casas lotéricas espalhadas por Curitiba, embora algumas unidades também relatem lentidão nos sistemas.

A Caixa confirmou a instabilidade em seus canais digitais devido à alta demanda e informou que está trabalhando para normalizar os serviços. A instituição recomenda que os apostadores não deixem para a última hora.

Mega da Virada: como apostar

Os interessados em concorrer ao prêmio milionário devem escolher pelo menos seis números entre os 60 disponíveis. As apostas podem ser feitas até as 18h de quarta-feira (31) nas lotéricas, pelo Internet Banking, aplicativos Loterias Caixa e Caixa, ou no portal Loterias Caixa. A aposta simples custa R$ 5.

Uma peculiaridade da Mega da Virada é que o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores de cinco números.

Para aumentar as chances, os apostadores podem participar de bolões oficiais. É importante lembrar que, diferentemente dos concursos regulares, a Mega da Virada premia também quem acerta cinco e quatro números.

Com o prazo se esgotando e os sistemas sobrecarregados, a expectativa é de filas nas lotéricas de Curitiba nos próximos dias. A recomendação é que os interessados não deixem para apostar na última hora, evitando assim possíveis transtornos e garantindo a participação no sorteio mais aguardado do ano.