A estrela brilhou muito na zona norte. O prêmio me rodeou, mas não me pegou”, lamentou a especialista em proteção ao consumidor Bibiana Guimarães, de 48 anos, diante da casa lotérica Favoritos, no Tucuruvi, de onde saiu um dos quatro ganhadores da Mega-Sena da Virada, que sorteou R$ 304,2 milhões na última terça-feira, 31. O outro vencedor de São Paulo apostou na lotérica Tremembé, localizada a 4,2 quilômetros de distância.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os apostadores que ganharam na capital paulista fizeram, cada um, uma aposta simples de seis números. O outro vencedor é de Criciúma (SC). Apenas os jogadores de Juscimeira (MT) participaram de um bolão e o prêmio de R$ 76,05 milhões será dividido em 26 cotas.

Bibiana resolveu conferir se o prêmio realmente tinha saído na casa lotérica que fica dentro do Shopping Metrô Tucuruvi. Após ver o cartaz com a informação, pediu ajuda da reportagem para tirar uma foto para mandar para o grupo do trabalho – com quem participou de um bolão. Ela e os colegas apostaram R$ 800.

“Acertamos três números no jogo de nove números que fizemos. A gente faz bolão direto aqui. Quando vi que tinha saído, quase tive um treco. O outro saiu em uma lotérica perto da minha casa. A energia estava na zona norte.”

O comerciante Zeilton Soares Marques, de 65 anos, faz apostas todas as semanas no local e, no início da tarde desta quinta-feira, 2, ainda não tinha conferido o resultado. “O bilhete está guardado lá em casa. Joguei achando que ia ganhar, porque já fiz a quina mais de cinco vezes. Quem sabe não acertei a Mega-Sena desta vez?”

Proprietário da casa lotérica Favoritos, Jeng Chin trabalha no ramo há mais de 30 anos e, desde então, já viu três prêmios milionários serem sorteados para apostadores que foram ao seu estabelecimento.

Ele conta que o movimento de apostadores é grande na unidade. “Estou aqui há cinco anos e temos um caixa só para fazer jogos, porque as pessoas gostam bastante. Quando falta alguém, fico no caixa do jogo, que é o mais alegre. A gente trabalha com sonhos e vê-los se realizando é muito bom.”

Chin aguardava uma faixa que encomendou para que todos saibam que o local foi uma das lotéricas ganhadoras e que vai substituir cartazes improvisados contendo a informação. “Ficou faltando uma letra, deu um problema no teclado”, explica.

O detalhe mal era percebido pelas pessoas, que ficavam surpresas ao se ver diante do local onde o jogo vencedor foi feito.

Mudança de endereço

Na região do Tremembé, a mudança de endereço causou confusão sobre a lotérica onde ocorreu a aposta milionária. Na Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, moradores e comerciantes indicavam uma lotérica localizada dentro de um supermercado. Pessoas que estavam em uma longa fila no local também acreditavam que o jogo ganhador tinha sido feito ali, algo que foi negado pelas funcionárias.

No novo endereço, na Rua Mamud Rahd, os frequentadores não sabiam que o vencedor tinha apostado na casa lotérica Tremembé. O comerciante Rubens Nascimento, de 77 anos, guardava calmamente um papel com os seis números sorteados. “Peguei o resultado hoje. Se o ganhador for eu, fico tranquilo para fazer as minhas coisas.”

Um dos sócios da lotérica, Walter Kanazawa diz que a unidade mudou de lugar há dois anos e que, no mês passado, a quina da Mega-Sena saiu para um apostador do local. “É a primeira vez que sai a Mega aqui. Foi uma aposta simples. Também saíram cinco quadras e um já veio receber.”

Na Mega da Virada, 77.055 pessoas acertaram quatro números e cada uma vai receber R$ 1.099,78 – prêmios acima de R$ 1.903,98 só podem ser resgatados em agências da Caixa. Outros 1.031 apostadores fizeram a quina e cada um receberá o valor de R$ 57.537,06.

Os ganhadores têm 90 dias para resgatar o prêmio. “Decorrido esse prazo, o valor do prêmio é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (Fies)”, informa a Caixa.

Kanazawa só teve dificuldade para colocar uma faixa para anunciar que a sorte grande saiu em sua lotérica. “Tem uma gráfica aqui do lado, mas está fechada por causa das férias coletivas. Já tentamos em três e um amigo está vendo em outro bairro, mas vamos colocar.” Na falta, improvisou com uma folha de papel sulfite: “Saiu aqui a Mega da Virada!! 76 milhões!!!”.