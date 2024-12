Mega da Virada 2024: como aumentar as chances de ganhar R$ 600 milhões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O fim do ano se aproxima e com ele vem a tão esperada Mega da Virada. Em 2024, o sorteio promete um prêmio recorde de R$ 600 milhões, atraindo milhões de apostadores em todo o país. O sorteio acontece no dia 31 de dezembro, às 20h, e as apostas podem ser feitas até uma hora antes, inclusive pela internet.

Para ajudar os sonhadores a aumentarem suas chances de faturar o grande prêmio, o professor Max Bianchi Godoy, especialista em Consultoria Empresarial e docente de Administração do Centro Universitário de Brasília (CEUB), compartilha algumas dicas valiosas.

Estratégias populares

Muitos apostadores recorrem a estratégias estatísticas, como analisar a frequência de números sorteados anteriormente ou equilibrar números pares e ímpares. Outros preferem usar datas especiais ou números de telefone de familiares. No entanto, o professor Godoy adverte: “Há aqueles jogadores que consideram combinações numéricas, como as datas de aniversários, de eventos significativos, finais de números de telefone de parentes, porém isso não altera as probabilidades”.

Os números mais sorteados na Mega da Virada são 10, 03, 05, 36 e 20. Contudo, o especialista ressalta que cada sorteio é independente, e todas as combinações têm a mesma chance de serem sorteadas.

Como aumentar suas chances

A dica mais eficaz para aumentar as probabilidades de ganhar é apostar em mais números em um único cartão. “Ao jogar na aposta máxima, de 15 números, ela teria aproximadamente 1 chance em 10.003 de acertar os seis números, enquanto, caso escolha a quantidade mínima, de seis números, teria uma probabilidade de 1 em 50.063.860 de acertar esses números”, explica o professor Godoy.

Outra opção é participar de bolões, que permitem aumentar as chances sem gastar muito. No entanto, é importante ficar atento à quantidade de números jogados e de cotas, pois isso afetará a divisão do prêmio em caso de vitória.

O professor Godoy conclui com uma mensagem otimista: “Costumo dizer que que o dinheiro não traz felicidade, mas é uma ferramenta que pode mudar a vida das pessoas e ajudar a realizar sonhos. Sendo assim, continuem apostando em chances de condições de vida e dias melhores!”

Lembre-se: aposte com responsabilidade e dentro de suas possibilidades financeiras. Boa sorte a todos os apostadores da Mega da Virada 2024!