O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Marcos Pontes, informou, por meio de sua página oficial no Twitter, que vai se reunir amanhã por videoconferência com os ministros pares de cinco países para debater como a ciência pode auxiliar as autoridades públicas a definir estratégias e medidas para enfrentar o surto de viroses emergentes, entre elas a do coronavírus.

Além de Pontes, vão participar da reunião os ministros de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos, Canadá, Índia, Austrália e Reino Unido. O ministro explica que, em fevereiro, foi criada a Rede Viroses Emergentes (RedeVírus MCTIC), para integrar iniciativas de pesquisa envolvendo cientistas e laboratórios no Brasil.