Uma mala explodiu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira (12). O caso foi registrado no Terminal 1 por volta das 9h, segundo a GRU Airport, administradora do local.

De acordo com a empresa, houve uma “intercorrência” com um spray em uma bagagem aérea que estava no check-in do terminal.

“A concessionária esclarece que a equipe de segurança foi prontamente acionada e não houve nenhum dano”, afirmou a empresa, em nota.

Imagens do local registradas pela TV Globo mostram a bagagem isolada, ao lado de objetos e até mesmo de parte do teto do aeroporto, que caiu com o impacto da explosão.

No local, o dono da bagagem informou que transportava uma máquina de fazer água com gás. Ele veio de Orlando (EUA) e estava fazendo uma conexão antes de pegar outro voo para Belo Horizonte quando o objeto explodiu.

A GRU Airport informou que o aeroporto funciona normalmente, apesar do isolamento da área.

A reportagem procurou a Polícia Federal em busca de mais informações sobre o depoimento do dono da bagagem, mas não recebeu retorno sobre o assunto até a publicação deste texto.