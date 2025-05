Mais duas marcas de azeite são proibidas pela Anvisa; saiba quais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta segunda-feira (26), a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dos azeites das marcas La Ventosa e Grego Santorini.

As duas marcas já tinham sido alvo de alerta de risco em outubro do ano passado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Segundo o ministério, os produtos foram desclassificados após testes físico-químicos constatarem que eles não atendem aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pela instrução normativa 1/2012, sendo, portanto, considerados impróprios para o consumo.

Na ocasião, o Mapa informou que “as análises detectaram a presença de outros óleos vegetais não identificados na composição dos azeites, comprometendo a qualidade e a segurança dos produtos”.

A reportagem entrou em contato com as embaladoras dos produtos, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

A decisão da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União (DOU), foi tomada com base na denúncia do ministério.

As empresas embaladoras dos azeites, Caxias Comércio de Gêneros Alimentícios e Intralogística Distribuidora Concept, também tiveram os CNPJs suspensos por inconsistências cadastrais na Receita Federal relacionadas à rotulagem e qualidade dos produtos.

Outras marcas de azeite proibidas pela Anvisa

Na última semana, a Anvisa também proibiu a comercialização das marcas Escarpas das Oliveiras, Almazara, Alonso e Quintas D’Oliveira. As duas primeiras tinham como embaladora responsável a empresa Oriente Mercantil Importação e Exportação, que teve o CNPJ encerrado em novembro de 2023, e as duas últimas, a empresa Comércio de Gêneros Alimentícios Cotinga, com CNPJ inexistente na base de dados da Receita Federal.

O Mapa disse que existe uma marca Alonso legítima, de origem chilena e exportada pela Agrícola Pobena S.A., que nada tem a ver com o produto homônimo apreendido.

Como saber se o azeite está irregular?

A Anvisa disponibiliza neste site uma ferramenta de consulta para que usuários possam verificar se determinada marca está com irregularidades. Para acessá-lo, basta:

1. Entrar no site https://consultas.anvisa.gov.br/;

2. Clicar no ícone “Produtos Irregulares”;

3. Pesquisar o nome da marca, o tipo de produto ou a data de publicação da medida;

4. Clicar em “Consultar” e verificar as informações.

Também é possível verificar se determinada empresa que vende o produto está registrada na base de dados do Mapa. Para isso, é preciso:

1. Acessar o site;

2. Pesquisar o número de registro, a razão social ou o CNPJ da empresa;

3. Verificar se o campo de “Situação do Estabelecimento” está marcado como “Ativa”.

Existem outras marcas de azeite de oliva consideradas impróprias para consumo e recolhidas pelo Mapa, por motivos como desclassificação do produto e CNPJ suspenso ou inapto junto à Receita Federal. A lista divulgada pelo órgão entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2025 pode ser consultada no site do ministério.

Comprou azeite fraudado? Saiba o que fazer

É recomendado que os consumidores que possuírem os azeites dessas marcas interrompam o uso imediatamente. Denúncias sobre a venda de produtos fraudulentos podem ser feitas por meio do canal oficial Fala.br. A reclamação deve ser acompanhada da indicação do local onde a compra foi feita.