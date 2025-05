Anvisa proíbe fabricação e venda de duas marcas de azeite no Brasil; veja quais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta terça-feira (20), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização dos azeites das marcas Quintas D’Oliveira e Alonso, atendendo a um pedido do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU), também veta a fabricação, importação, propaganda, distribuição e uso dos produtos.

A decisão foi motivada por uma análise que identificou irregularidades nos registros do fabricante e nas informações dos rótulos. O CNPJ utilizado nos cadastros dos azeites é inexistente na base da Receita Federal, o que indica uma origem desconhecida dos itens.

Em outubro de 2024, o Mapa já havia denunciado a marca por suspeitas semelhantes. Na ocasião, foram apontadas a ausência de regularização das instalações junto à autoridade sanitária e a falta de registro no Ministério da Saúde. Outra infração foi a composição dos azeites, que apresentava substâncias não descritas nos rótulos.

Azeites já foram apontados como fraudados no ano passado

Considerado o segundo alimento mais fraudado do mundo, o azeite de oliva foi alvo de uma lista divulgada pela Anvisa em outubro de 2024, que relacionava marcas com riscos ao consumidor devido a adulterações. As marcas Quintas D’Oliveira e Alonso já constavam nesse levantamento.

Em nota complementar, a Anvisa explicou que há duas marcas Alonso comercializadas no país. A suspeita de fraude recai sobre a Comércio de Gêneros Alimentícios Cotinga Ltda., não envolvendo a chilena Agrícola Pobena S.A., devidamente registrada.

Recomendações ao consumidor ao comprar azeite

A Anvisa recomenda atenção redobrada na hora da compra: desconfie de preços muito baixos, evite azeites vendidos a granel, verifique se o CNPJ da empresa consta no cadastro do Mapa e observe sempre a validade. Dar preferência a produtos com data de fabricação recente é uma medida de segurança adicional.