Neta é investigada por desviar mais de R$ 180 mil do avô de 87 anos no Paraná

Nesta segunda-feira (26), uma mulher foi indiciada por desviar dinheiro do próprio avô, de 87 anos, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná (MPPR), que ficará responsável pela denúncia.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), foram desviados R$ 72 mil da aposentadoria mensal da vítima e R$ 109 mil provenientes de um precatório judicial. Além disso, a investigada teria aberto contas bancárias em nome do idoso sem autorização e contratado empréstimos indevidos.

Os extratos bancários anexados ao inquérito mostram que, no mesmo dia em que o precatório de R$ 123 mil foi depositado, a mulher transferiu R$ 30 mil para sua própria conta e passou a sacar o restante de forma fracionada. Apenas R$ 14 mil foram repassados ao avô. Segundo a investigação, ela afirmava que o valor restante estaria “bloqueado” ou “investido”. Ao ser interrogada, a mulher negou as acusações.

Neta fazia ligações falsas para o avô se passando por agente da Caixa

O delegado Gabriel Munhoz relatou que a vítima acreditava que a neta o ajudava com as finanças por conta do vínculo familiar. No entanto, ela transferia os valores via PIX para a própria conta. Ela também utilizava outro número de telefone para se passar por uma agente da Caixa Econômica Federal.

A investigação começou após outros filhos do idoso identificarem dívidas em seu nome, como o não pagamento do IPVA do veículo que ele utilizava. Ainda segundo o delegado, ao saber da suspeita, a mulher impediu o avô de ir ao banco acompanhado de um dos filhos.

Com os valores desviados já bloqueados nas contas bancárias, a mulher responderá pelos crimes de estelionato e extorsão, ambos com o agravante de terem sido praticados contra um idoso.