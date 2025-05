Número de bets cresce 153% em apenas dois anos

A maior datatech da América Latina divulgou um novo estudo sobre os CNPJs do Brasil. A BigDataCorp focou no setor de apostas online e realizou uma análise entre as empresas cadastradas com o código de atividade econômica que permite a atuação com a exploração de jogos de azar pela internet. O levantamento mostrou que o setor vem crescendo de forma acelerada.

O número de empresas cadastradas na área saltou de 840, em 2022, para 2100 no final do ano de 2024. O crescimento chega a 153% para o período. Este ano, os números seguem em crescimento. Mais de 1200 novas empresas foram abertas nesse segmento, o que representa um crescimento de 61% sobre o ano anterior.

Mais empresas nas regiões Norte e Nordeste

A distribuição geográfica dessas empresas mostra que estados do Norte e do Nordeste, que têm menor participação quando olhamos para a totalidade dos CNPJs, possuem uma quantidade desproporcional de empresas do setor de apostas online. O Amazonas, por exemplo, abriga 0,95% de todas as empresas do Brasil, mas 3,49% das empresas do segmento. Outros destaques são o Ceará (2,66% do geral vs. 5,5% do setor), Maranhão (1,29% do geral vs. 3,36% do setor) e Rio Grande do Norte (1,1% do geral vs. 3,23% do setor). No total, as regiões Norte e Nordeste possuem apenas 19,47% do total de CNPJs brasileiros, mas concentram 37,34% das empresas de apostas online registradas no Brasil.

O estudo mostra também uma quantidade desproporcional de empresas sediadas fora do país. Apenas 0,34% do total de CNPJs do Brasil são de empresas sediadas no exterior, mas 0,87% das empresas do segmento de apostas possuem essa característica. Esse número, 2,6 vezes maior do que o esperado, é tão marcante quanto os números referentes aos estados individuais.

Maior capital investido em São Paulo

Apesar da descentralização na quantidade de empresas registradas nessa atividade econômica, o capital investido ainda se concentra em São Paulo. O estado responde por 64,22% de todo o capital social declarado por empresas do setor — com uma média de R$16,1 milhões por empresa. O Distrito Federal, por sua vez, registra a maior média de capital por empresa do país, com R$19,1 milhões por CNPJ, mesmo representando apenas 1,75% do total de empresas. Ao todo, o setor já acumula mais de R$12 bilhões em capital social declarado por empresas com atividade de apostas esportivas no Brasil.

Outros estados também apresentam valores médios significativos: a Paraíba, por exemplo, tem média superior a R$6,3 milhões por CNPJ, enquanto Pernambuco ultrapassa os R$4,8 milhões, o Piauí chega a R$4,4 milhões, e o Pará supera R$3 milhões por empresa. Esses números mostram que o mercado de apostas tem atraído aportes robustos em diversas regiões do país.