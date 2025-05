Venda de perfume falsificado em Curitiba rende a prisão de três: “Puro Voodoo”?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O que era pra ser mais um dia de vendas virou pesadelo para três comerciantes que apostavam na falsificação de perfumes em Curitiba. A Polícia Civil do Paraná armou uma operação conjunta que acabou em prisão em flagrante nos bairros Uberaba, Boqueirão e São Braz. O objeto da ação? perfumes falsificados no melhor estilo “Puro Voodoo”.

A ação não foi solo. O time completo contou com a Vigilância Sanitária, Receita Federal, Receita Estadual e a Secretaria Municipal de Urbanismo. Segundo o delegado Hormínio Lima, começou após uma denúncia específica sobre falsificação de uma marca de perfumaria.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram um verdadeiro arsenal de produtos irregulares. Além dos perfumes falsificados de diversas marcas famosas, havia isqueiros fora das especificações do INMETRO, produtos com validade vencida e até essências para cigarros eletrônicos, que têm comercialização restrita no país.

“Todo o material foi encaminhado ao depósito da Receita Federal. Algumas amostras seguiram para a delegacia e serão periciadas”, explicou o delegado, que não deu detalhes sobre o volume apreendido.

Os três comerciantes – que são de origem chinesa – flagrados no esquema foram encaminhados diretamente ao sistema penitenciário, onde responderão pelos crimes de falsificação e contrabando.

Vale lembrar que o comércio de produtos falsificados não é apenas crime contra a propriedade industrial. No caso de perfumes e cosméticos, a saúde pública também está em jogo, já que produtos sem controle sanitário podem causar reações alérgicas e problemas de pele.[

O que é Puro Voodoo?

Aliás, quem nunca ouviu histórias de perfumes “inspirados” que deixam a pele vermelha ou causam dor de cabeça? Não é à toa que a Vigilância Sanitária participa dessas operações. A mistura química desses produtos pode ser tão perigosa quanto o “Puro Voodoo” da série Todo Mundo Odeia o Chris – com a diferença que os efeitos aqui são bem reais e nada engraçados.

Na série, o perfume é apresentado como extremamente forte e marcante, quase hipnótico, sendo usado por personagens como o Sr. Omar, o vizinho excêntrico, que o considera irresistível. A fragrância exagerada virou piada recorrente e símbolo de humor na série, ganhando notoriedade entre os fãs pela forma cômica como era retratada, mesmo nunca tendo existido na vida real.

Desconfie!

Para os consumidores, fica a dica: desconfie de preços muito abaixo do mercado e sempre verifique os selos de autenticidade. Perfume bom não precisa custar um rim, mas também não vai custar o mesmo que água com essência.

Se você flagrar alguma atividade suspeita ou comércio de produtos falsificados, não hesite em acionar a Polícia Militar pelo 190. A denúncia pode ser anônima e ajuda a proteger não só as marcas, mas também outros consumidores que poderiam cair no golpe.

