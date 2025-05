Bêbado, caminhoneiro causa grave acidente com bloqueio na BR-116

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um caminhão carregado com bebidas tombou na manhã desta segunda-feira (26) na BR 116, em Campina Grande do Sul, região Metropolitana de Curitiba. O motorista apresentou sinais de uso de substâncias alcoólicas ou entorpecentes, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Segundo a PRF, a ocorrência na rodovia é no sentido São Paulo, e ao fazer a curva, o caminhão acabou virando para a direita. Uma das faixas está interditada para a realização da limpeza na pista e destombamento do veículo.

Agentes da concessionária também estão no local para agilizar a liberação total da pista. O condutor foi encaminhado para o hospital Angelina Caron com lesões, e na sequência será encaminhado para a Polícia Civil.

