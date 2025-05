Pesquisa aponta Sérgio Moro na liderança para o governo do Paraná em 2026

Um levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira (26), mostra que o senador Sergio Moro (União Brasil) lidera as intenções de voto para a disputa pelo governo do Paraná nas eleições de 2026.

Nos cenários estimulados, quando são mostrados os nomes dos políticos, Moro tem vantagem superior a 20 pontos percentuais para os demais potenciais candidatos — a margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Em um dos cenários, a diferença supera os 30 pontos percentuais. Nas simulações de segundo turno, ele venceria a eleição.

O Paraná Pesquisas também ouviu a opinião dos eleitores sobre a disputa para o Senado Federal pelo Paraná. O governador Ratinho Junior (PSD) lidera um dos cenários, enquanto o ex-senador Roberto Requião (sem partido) e o deputado federal Beto Richa (PSDB) estão na frente em outro cenário sem Ratinho.

O instituto ainda perguntou aos entrevistados sobre a avaliação e a aprovação da atual gestão de Ratinho Junior no governo do estado.

Pesquisa para o governo do Paraná em 2026

Espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente para escolha do eleitor)

Ratinho Junior (PSD): 10,6%

Sergio Moro (União): 1,6%

Alexandre Curi (PSD): 1,2%

Rafael Greca (PSD): 0,8%

Beto Richa (PSDB): 0,5%

Guto Silva (PSD): 0,5%

Cristina Graeml (Podemos): 0,3%

Requião Filho (PDT): 0,3%

Alvaro Dias (Podemos): 0,2%

Beto Preto (PSD): 0,2%

Enio Verri (PT): 0,1%

Outros nomes citados: 0,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,1%

Não sabe/Não opinou: 75,9%

Cenário 1 – Estimulada (quando o nome dos políticos é apresentado para escolha)

Sergio Moro (União): 43,9%

Requião Filho (PDT): 18,1%

Beto Richa (PSDB): 17,9%

Guto Silva (PSD): 3,9%

Enio Verri (PT): 2,6%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,3%

Não sabe/Não respondeu: 5,3%

Cenário 2 – Estimulada

Beto Richa (PSDB): 22,6%

Requião Filho (PDT): 20,8%

Alexandre Curi (PSD): 18,3%

Guto Silva (PSD): 5,5%

Enio Verri (PT): 3,2%

Nenhum/Branco/Nulo: 21,7%

Não sabe/Não respondeu: 7,9%

Cenário 3 – Estimulada

Sergio Moro (União): 42,4%

Beto Richa (PSDB): 16,8%

Requião Filho (PDT): 16,5%

Alexandre Curi (PSD): 9,0%

Enio Verri (PT): 2,6%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,1%

Não sabe/Não respondeu: 4,6%

Cenário 4 – Estimulada

Sergio Moro (União): 39,5%

Rafael Greca (PSD): 17,4%

Requião Filho (PDT): 14,8%

Beto Richa (PSDB): 14,6%

Enio Verri (PT): 2,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,3%

Não sabe/Não respondeu: 4,0%

Cenário 5 – Estimulada

Sergio Moro (União): 58,1%

Alexandre Curi (PSD): 24,0%

Nenhum/Branco/Nulo: 12,6%

Não sabe/Não respondeu: 5,4%

Pesquisa para segundo turno no Paraná em 2026

Cenário 1 – Estimulada

Sergio Moro (União): 55,1%

Beto Richa (PSDB): 28,7%

Nenhum/Branco/Nulo: 11,3%

Não sabe/Não respondeu: 4,9%

Cenário 2 – Estimulada

Sergio Moro (União): 63,8%

Guto Silva (PSD): 17,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 12,9%

Não sabe/Não respondeu: 6,2%

Cenário 3 – Estimulada

Sergio Moro (União): 54,3%

Rafael Greca (PSD): 33,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,9%

Não sabe/Não respondeu: 4,0%

Pesquisa para o Senado pelo Paraná em 2026

Espontânea

Ratinho Junior (PSD): 2,7%

Sergio Moro (União): 1,1%

Cristina Graeml (Podemos): 0,8%

Alvaro Dias (Podemos): 0,6%

Filipe Barros (PL): 0,6%

Gleisi Hoffmann (PT): 0,6%

Beto Richa (PSDB): 0,2%

Roberto Requião (sem partido): 0,2%

Deltan Dallagnol (Novo): 0,2%

Zeca Dirceu (PT): 0,1%

Outros nomes citados: 1,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,4%

Não sabe/Não opinou: 86,3%

Cenário 1 – Estimulada

Roberto Requião (sem partido): 33,2%

Beto Richa (PSDB): 32,1%

Cristina Graeml (Podemos): 23,7%

Filipe Barros (PL): 22,8%

Pedro Lupion (PP): 11,7%

Zeca Dirceu (PT): 11,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 12,7%

Não sabe/Não opinou: 6,8%

Cenário 2 – Estimulada

Ratinho Junior (PSD): 62,3%

Roberto Requião (sem partido): 26,8%

Beto Richa (PSDB): 25,2%

Filipe Barros (PL): 19,8%

Gleisi Hoffmann (PT): 16,3%

Pedro Lupion (PP): 8,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,0%

Não sabe/Não opinou: 5,4%

Pesquisa de avaliação e aprovação do governador do Paraná

Avaliação do governador Ratinho Junior

Ótima: 28,4%

Boa: 37,6%

Regular: 22,5%

Ruim: 4,8%

Péssima: 5,9%

Não sabe/não opinou: 0,8%

Aprovação do governador Ratinho Junior

Aprova: 80,5%

Desaprova: 16,5%

Não sabe/não opinou: 3,0%

Metodologia de pesquisa: 1.550 entrevistados pelo Paraná Pesquisas, em 58 municípios do Paraná, entre os dias 17 e 21 de maio de 2025. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,5 pontos percentuais.

Por que a Gazeta do Povo e a Tribuna publicam pesquisas eleitorais?

A Gazeta do Povo e a Tribuna publicam, há anos, todas as pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. As pesquisas de intenção de voto fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população.

