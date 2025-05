Número de veículos registrados em Curitiba quase empata com o número de habitantes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Você anda estressado com o trânsito de Curitiba por causa dos frequentes congestionamentos nas ruas da cidade? Um dado apresentado na Câmara de Vereadores pode ser a reposta para esse fluxo intenso e constante nas ruas que cortam os bairros de Curitiba. Curitiba tem 1,6 milhão de veículos cadastrados num cenário de 1,8 milhão de habitantes. Impressionante, não?

Os dados foram apresentados na Câmara Municipal de Curitiba, por Edison Bretas Júnior, supervisor do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GTRAN) da Guarda Municipal de Curitiba, e isso impressiona. Segundo o levantamento, mais da metade são automóveis, com 1,013 milhão de carros registrados junto ao Detran-PR, depois vêm as motocicletas (209 mil), caminhonetes (122 mil), camionetas (99 mil) e os caminhões (40 mil).

O mais preocupante é que nos horários de pico Curitiba tem muito mais veículos circulando. “Só que o número de veículos circulando na cidade chega a 5 milhões, considerando quem vem de fora. É quase três vezes a nossa frota registrada”, destacou Bretas Júnior. A quantidade elevada de veículos agrava os desafios para a segurança no trânsito, na opinião do supervisor do Grupo de Fiscalização de Trânsito. “É evidente que isso contribui para um trânsito mais conturbado e, consequentemente, mais sinistros”, acrescentou.

Mais carros, mais acidentes?

Na linha Verde, por exemplo, um dos trechos mais movimentados de Curitiba, de janeiro a abril de 2025, a Guarda Municipal de Curitiba registrou 153 acidentes de trânsito relevantes, com vítimas ou danos materiais significativos, para os quais foram lavrados BAT (Boletim de Acidente de Trânsito). Um dos acidentes ocorreu há poucos dias, envolvendo caminhões e gerando ainda mais caos no trecho.

O número de BAT no primeiro quadrimestre deste ano é 21% superior ao mesmo período de 2024, quando foram emitidos 126, e 23% superior a 2023, que teve 117 casos. Um convênio inédito entre o Município e a União transferiu, desde 2023, o atendimento nos 22 km da Linha Verde na área urbana da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a GM de Curitiba.

Bretas Júnior, que foi convidado à Câmara de Curitiba pela vereadora Delegada Tathiana Guzella (União).

Edison Bretas Júnior expôs dados dos acidentes de trânsito na Linha Verde, atendidos pela Guarda Municipal. Fotos: Carlos Costa/CMC.

