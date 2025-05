Curitiba tem massa de ar polar chegando e risco de geada; veja quando

A promessa da semana mais fria do ano vai alterar radicalmente a temperatura em todo o Paraná. Para Curitiba, não se descarta geada com mínima de 3°C. Segundo o Simepar, o tempo na segunda-feira (26) ainda permanecerá estável e com maior cobertura de nuvens pela manhã nos Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral.

As temperaturas mínimas deverão ocorrer nas regiões Centro-Sul e Campos Gerais, com valores em torno dos 11 °C e as máximas nas faixas oeste e norte, com cerca dos 28 °C, podendo ultrapassar ligeiramente os 30 °C em municípios do Noroeste. Essa temperatura deve seguir até quarta-feira (28) com sol quando uma massa de ar polar avança pelo estado.

“A frente fria prevista para a próxima semana vai atravessar o Estado rapidamente e tem características continentais, que devem trazer uma queda de temperatura mais abrangente por todas as regiões paranaenses”, explicou Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.

Frio e chance da primeira geada

Ainda não é possível cravar se teremos geada em Curitiba, mas chance existe para a quinta-feira (29) em que a mínima aponta para 3°C. O Simepar recomenda que todos acompanhem o Alerta Geada, na página inicial do site que traz as informações sobre locais e intensidade de geada com 72 horas de antecedência em todo o Paraná.