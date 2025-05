Linha Verde tem bloqueio total após acidente gravíssimo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente envolvendo três veículos, no fim da manhã desta quinta-feira (15), deixa a Linha Verde, no sentido sul, nas imediações do Bairro Alto, em Curitiba, completamente bloqueada.

O acidente envolveu dois caminhões e um carro, um Renault Kwid, após uma colisão traseira. Uma pessoa ficou presa nas ferragens e precisou ser levado ao Hospital do Trabalhador.

O caminhão bateu na traseira de outro, ficando preso nas ferragens.

O motorista, se possível, evite a região.

