Moacyr Franco comemora 70 anos de carreira com show em Curitiba

O “showman” Moacyr Franco se apresenta no próximo dia 13 de julho em Curitiba. A apresentação, que reúne um pouco de uma das mais longevas e ricas carreiras da música e da TV brasileira, será no Teatro UP Experience, localizado na Universidade Positivo. São 70 anos a serviço do entretimento e da cultura popular. Os ingressos estão à venda pelo Disk Ingressos.

Neste show, Moacyr leva toda a sua versatilidade e talento aos fãs que o acompanham desde sempre. Junto com uma banda afinadíssima, o artista apresenta cerca de 20 canções que embalaram e emocionaram várias gerações, sempre relembrando histórias e momentos inesquecíveis. O dom de contar um bom causo e fazer rir acompanha Moacyr Franco desde o início de sua carreira.

A versão humorista brinca e diverte a todos com piadas e críticas bem humoradas, em momentos de total descontração. Já enquanto diretor, comanda tudo com maestria, fazendo com que participem deste grande espetáculo com muita intensidade. O showman deixa todos com um gostinho de quero mais. Afinal, inovar é a marca registrada de Moacyr Franco.

O artista mostra sucessos como “Doce Amargura”, “Coração sem Juízo”, “Querida”, “Milagre da Flecha”, “Balada das Mãos”, “Distante dos Olhos”, “Cartas na Mesa”, “Suave é a Noite”, “Balada nº 7”, “Eu Te Darei Bem Mais”, Ainda Ontem Chorei de Saudade” e “Seu Amor Ainda é Tudo” (gravadas por duplas sertanejas como João Mineiro); Marciano e Bruno & Marrone), e o hit que trouxe Moacyr Franco para perto do público Jovem, “Tudo Vira Bosta” (sucesso na voz de Rita Lee).

A abertura das portas do teatro será às 17h do dia 13 de julho (domingo) e o evento começa as 18h. Os ingressos custam a partir de R$ 135,60, já incluídas as taxas administrativas. Clique aqui para comprar o seu bilhete!

Ouça um dos maiores sucessos de Moacyr Franco no player abaixo: