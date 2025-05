Falsos técnicos furtam cabos de deixam 200 sem internet em Curitiba

Cinco homens foram presos por furto qualificado na região do Bairro Alto, em Curitiba, na última sexta-feira (23). Segundo a Polícia Civil, os caras estavam retirando, em nome da operadora, cabos de internet em vários postes da região. O roubo deixou cerca de 200 pessoas sem acesso à internet.

Os homens, com idades entre 26 e 29 anos, atuavam falsamente como técnicos de telefonia. De acordo com o delegado Rinaldo Ivanike, a polícia logo entrou em contato com a operadora ao identificar a atividade suspeita. “A equipe entrou em contato com a empresa de telefonia e foi informada que não havia nenhuma ordem de serviço em aberto para a realização de reparos naquele local”, contou.

Os indivíduos estavam atuando uniformizados. Com eles, os policiais encontraram 300 metros de cabos subtraídos. Os falsos técnicos foram autuados em flagrante delito por furto qualificado com agravante por abuso de confiança e foram encaminhados ao sistema penitenciário.