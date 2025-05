Rua em bairro populoso de Curitiba será bloqueada a partir desta terça

A Rua Paulo Setúbal, no bairro Boqueirão, em Curitiba, ficará bloqueada no trecho entre as ruas Evaristo da Veiga e Cleto da Silva a partir das 9h desta terça-feira (27). A previsão é de que o tráfego na região seja retomado no dia 11 de junho (quarta-feira), após a conclusão das melhorias na pavimentação.

A obra, que integra o Lote 3 do Projeto Novo Inter 2, contempla a pavimentação em concreto de um trecho de 220 metros da via. Ao todo, 13 ruas do Boqueirão serão contempladas no segundo pacote deste lote, totalizando 4,7 quilômetros de obras.

Durante o período da reforma, o local estará sinalizado, com indicação dos bloqueios para garantir a segurança dos motoristas. Veja o croqui abaixo:

Trecho da Rua Paulo Setúbal interditado a partir desta terça-feira (27). Foto: SECOM

Rotas alternativas para rua bloqueada no Boqueirão

Como rota alternativa, a Prefeitura de Curitiba orienta que os motoristas virem à direita na Rua Evaristo da Veiga e sigam por cinco quadras até a Rua Humberto Ciccarino. Em seguida, devem virar à esquerda e seguir por duas quadras até a Rua Hipólito da Costa, onde deverão virar à esquerda novamente para retornar à Rua Paulo Setúbal.

No sentido norte, os condutores deverão virar à direita na Rua Hipólito da Costa, seguir por duas quadras até a Rua Padre Dehon, virar à esquerda e continuar por mais duas quadras até a Rua Evaristo da Veiga, de onde poderão acessar novamente a Paulo Setúbal.