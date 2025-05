Prédio da prefeitura de Curitiba vira ponto de vacinação contra gripe nesta terça

Nesta terça-feira (29), será realizada uma ação de vacinação contra a gripe no saguão da Prefeitura de Curitiba, no térreo do Palácio 29 de Março, no Centro Cívico, das 9h às 16h. A vacinação é gratuita e aberta a todas as pessoas com mais de 6 meses de idade que ainda não tenham se vacinado.

A iniciativa, iniciada em 22 de maio, tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal, levando o imunizante a locais públicos da cidade, além dos postos de saúde. Desde o início da campanha contra a gripe neste ano, mais de 344 mil doses foram aplicadas em Curitiba.

Até 19 de maio, 39% das pessoas pertencentes aos grupos mais vulneráveis haviam sido imunizadas na capital. O índice está acima da média estadual, que era de 27,2% até 23 de maio, mas ainda abaixo da meta estabelecida. O objetivo é vacinar 90% do público-alvo da campanha.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reforça que a vacinação é especialmente importante para os grupos de maior vulnerabilidade, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas.

O imunizante oferecido pelo SUS é trivalente e protege contra os vírus influenza A H1N1, influenza A H3N2 e influenza B., considerados os tipos mais comuns em circulação e que podem provocar quadros graves de síndromes respiratórias.

Serviço

Vacinação contra a gripe

Data: 29 de maio (terça-feira)

Horário: das 9h às 16h

Local: Palácio 29 de Março, localizado na Avenida Cândido de Abreu, nº 817, Centro Cívico