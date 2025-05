Alerta da Defesa Civil revela temporal a caminho do Paraná

Uma tempestade severa com vendavais está a caminho do Paraná. De acordo com um alerta emitido pela Defesa Civil Estadual, previsão aponta a vinda de uma tempestade forte a partir desta terça-feira (27), seguindo até a madrugada de quarta-feira (28). A forte chuva antecede o frio intenso que pode levar as temperaturas para a faixa de 0ºC.

A frente fria, prevista para chegar ao Paraná na tarde de terça-feira, provocará os primeiros impactos na região Oeste, próximo às fronteiras com o Paraguai e Argentina.

+ Leia mais Neta é investigada por desviar mais de R$ 180 mil do avô de 87 anos no Paraná

Segundo a previsão, além das tempestades, os ventos podem chegar de 60 e 70 km/h, com rajadas ocasionais superiores a 70 km/h. Após a passagem da frente fria, uma massa de ar polar vai provocar uma forte queda nas temperaturas, com frio intenso se estendendo até o fim de semana.

Na quinta (29) e sexta-feira (30), as temperaturas mínimas devem atingir valores próximos ou inferiores a 0°C nas regiões Sudoeste, Oeste, Centro, Campos Gerais, Sul e na Grande Curitiba, com possibilidade de geadas. No Norte do Estado, os termômetros devem registrar mínimas em torno de 5°C, com ocorrência de geada fraca.