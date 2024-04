Maior varejista de casa e decoração do país comemora alta de 50% em vendas

O marketplace da Camicado, maior varejista de artigos para casa e decoração do Brasil, acaba de alcançar a marca de 750 sellers – vendedores parceiros, com crescimento de quase 50% em comparação com 2022. No mesmo período, o número de itens disponíveis aumentou 76%, saltando para 1.150 milhão, com destaque para móveis, eletrodomésticos e eletrônicos.

“Este crescimento consistente nos permite oferecer produtos complementares e adjacentes ao nosso sortimento próprio, proporcionando experiências de compra cada vez mais completas e encantadoras aos nossos clientes. Selecionamos itens relacionados ao nosso core business por meio de uma curadoria rigorosa, com parceiros que compartilham de nossa filosofia e que buscam impulsionar seus negócios em nossa plataforma”, diz o diretor da varejista, Natan Anaf.

A validação de novos sellers também leva em conta a experiência em vendas digitais e a opinião dos consumidores sobre serviços, como entrega e atendimento pós-venda. Boas práticas de sustentabilidade ambiental e social, como uso de matérias-primas responsáveis e políticas de inclusão e diversidade nas empresas, são outros critérios considerados na seleção dos parceiros.

Novas categorias em 2024

A exemplo dos últimos anos, a plataforma avalia a oferta de novas categorias de produtos com forte potencial de vendas. Em 2022 e 2023, por exemplo, ela passou a oferecer móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. No total, o canal responde por quase 50% do e-commerce da Camicado e contribui para elevar as taxas de visitação e recorrência de compras dos clientes.

