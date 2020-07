Foi definido para o próximo dia 3 de agosto, uma segunda-feira, o início dos sorteios diários da Lotofácil, a loteria “queridinha do Brasil”. As mudanças foram autorizadas pelo presidente Jair Bolsonaro e publicadas no Diário Oficial da União no último dia 24 de junho. No entanto, ainda não havia sido confirmado o início dos jogos diários.

A Lotofácil é uma das loterias preferida dos apostadores e atualmente tem concursos às segundas, quartas e sextas-feiras. Com a mudança, a Lotofácil seriá diária, assim como a Quina, com sorteios de segunda à sábado. E não é só isso, como diria aquele comercial de TV de antigamente.

Uma das mudanças previstas está na premiação turbinada em sorteios com final 0 (zero), nos moldes do que acontece com os prêmios da Mega Sena. Normalmente, a premiação fixa da Lotofácil é de R$ 2,5 milhões, caso não esteja acumulado. Quando o concurso for final “0” (por exemplo, concurso 2000, 2010, 2020) o valor da premiação receberá uma injeção de alguns milhões que serão acumulados ao longo das últimas semanas.

A Lotofácil diária terá outra mudança. Hoje só é possível apostar de 15 (R$ 2,50) a 18 números (no valor de R$ 2040,00) em cada volante. Agora será possível apostar até 20 dezenas, é claro, com alteração significativa no valor das apostas. Essa possibilidade só estará disponível a partir de 10 de agosto.

Fique ligado diariamente aqui na Tribuna do Paraná. A gente acompanha todos os dias os principais sorteios das loterias da Caixa, inclusive a Lotofácil diária.

>>> Acesse www,tribunapr.com.br/loterias.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?