Lotofácil da Independência premia bolão gigante de Curitiba que cravou os 15 números

Um bolão gigante de Curitiba, com nada menos que 100 apostadores, faturou uma fatia do prêmio de R$ 200 milhões da Lotofácil da Independência, sorteada na noite desta segunda-feira (09). O bolão cravou os 15 números sorteados e vai dividir o prêmio gigante da Lotofácil da Independência com mais 85 apostas vencedoras. Isso mesmo! Ao todo 86 apostas acertaram na Lotofácil da Independência.

Resultado da Lotofácil da Independência: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25

O bolão de Curitiba, que tinha 20 números apostados e 100 participantes, foi feito na lotérica Classic LTDA, no bairro Portão, e vai render nada menos que R$ 23,5 mil para cada. Nada mal, hein?? O prêmio total para o bolão era de R$ 2,3 milhões.

Quantos ganhadores da Lotofácil de Independência?

Além de Curitiba o Paraná teve ganhadores em Foz do Iguaçu, Maringá, Pinhais, Rio Azul, São José dos Pinhais, Toledo e Umuarama. Cada uma das apostas ganhou os mesmos R$ 2,3 milhões. Veja aqui as apostas de Pinhais e São José dos Pinhais que ganharam na Lotofácil da Independência.

Em âmbito nacional foram 86 apostas ao todo que dividiram o prêmio de R$ 200 milhões.

Veja abaixo o detalhamento das apostas ganhadoras da Lotofácil da Independência no Paraná.

Cidade Lotérica Números apostados Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERICA CLASSIC LTDA 20 Bolão 100 R$2.354.726,00 FOZ DO IGUACU/PR CASA DE OURO LOTERIAS 18 Bolão 30 R$2.354.726,10 FOZ DO IGUACU/PR LOTERICA VITORIA 15 Simples 1 R$2.354.726,30 MARINGA/PR LOTERICA IGUATEMI 15 Simples 1 R$2.354.726,30 PINHAIS/PR LOTERIAS MACANHAN 17 Simples 1 R$2.354.726,30 RIO AZUL/PR LOTERICA RIO ZUL 16 Bolão 20 R$2.354.726,20 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERICA NOVA ERA 17 Bolão 30 R$2.354.726,10 TOLEDO/PR LOTERICA PANORAMA 19 Bolão 15 R$2.354.726,25 UMUARAMA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Simples 1 R$2.354.726,30

