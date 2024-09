Resultado da Lotofácil da Independência: confira as 15 dezenas sorteadas

Nesta segunda-feira (09) a Caixa sorteia as dezenas do concurso 3190, da Lotofácil da Independência. O valor do prêmio é de R$ 200 milhões. Quem acertar os 15 números leva essa bolada para casa. Também ganha prêmio em dinheiro quem marcar 11, 12, 13 e 14 pontos. O sorteio da Lotofácil da Independência acontece às 20h!

Neste sábado não teve sorteio por se tratar de um feriado nacional.

Resultado da Lotofácil da Independência 3190:

– A partir das 20 horas de segunda-feira (9)!

A aposta simples na Lotofácil custa R$ 3 e a probabilidade de acerto dos 15 números é de 1 em 3.268.760. Vale ressaltar que na Lotofácil da Independência se ninguém acertar os 15 números, o prêmio será dividido entre aqueles que acertarem 14 dezenas.

