O sorteio da Lotofácil da Independência ocorre nesta segunda-feira (09). Essa é a 13ª edição do concurso e, segundo dados da Caixa Econômica Federal, o maior prêmio já pago: R$ 200 milhões Lembrando que o resultado da Lotofácil da Independência 2024 você confere aqui.

E cravar as quinze dezenas mudaria a vida de muita gente. Caso algum apostador leve o prêmio sozinho, a aposentadoria com rendimentos seria de R$ 1 milhão por mês, apenas investindo o valor na poupança, um dos métodos com menos lucratividade e mais conservador.

Se investir no mercado imobiliário, o dinheiro também é suficiente para comprar 16 coberturas de R$ 12,5 milhões na avenida Atlântica, de frente para o mar de Copacabana, no Rio de Janeiro. Com o prêmio da Lotofácil da Independência também é possível ter frota com 444 carros no valor de R$ 450 mil, tal como o Toyota RAV4 híbrido.

Outra comparação absurda envolve o carro mais caro do Brasil: um Bugatti Chiron, que chegou recentemente em solo brasileiro pela bagatela de R$ 50 milhões. Já pensou? O prêmio da Lotofácil da Independência poderia comprar quatro modelos deste automóvel insano, esse azul lá foto lá de cima.

Com o prêmio da Lotofácil da Independência pode render tranquilamente a cobertura do Edify One, o edifício que tem como um dos sócios o jogador Neymar Jr., localizado em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina. O imóvel tem 966m², e custa cerca de R$ 40 milhões.

Importante também é entrar no mundo da aviação. O jato leve Phenom 300, fabricado pela Embraer, é avaliado em R$ 56 milhões. O modelo pode transportar de 7 a 10 passageiros e seu compartimento de bagagens é um dos maiores entre os concorrentes. Se o ganhador do concurso especial gostar da ideia, poderia comprar até 3 unidades do Phenom.

Por fim, a grana ajudaria a contratar o show do cantor Bruno Mars, que estará em Curitiba em novembro. Já aproveita a estadia dele por aqui e faz um evento para os amigos. Extraoficialmente, dizem que o cachê é de R$ 8 milhões. Que tal?

Bruno Mars. Foto: Reprodução/Instagram

Lotofácil da Independência – Como jogar?

As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica ou pela internet. A aposta simples custa R$ 3. Os jogos podem ser feitos até às 18h desta segunda. Você marca entre 15 a 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Os jogadores também podem apostar em grupo, por meio de um bolão. Para isso, basta selecionar a opção no volante. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12. Cada jogo precisa, no entanto, ter no mínimo duas cotas.

É possível também adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, solicitando ao atendente a quantidade de cotas que deseja. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!