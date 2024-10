Lotofácil 3211 milionária sai para bolão do Paraná! Veja valor do mega prêmio

O prêmio principal da Lotofácil 3211, sorteada na noite de quinta-feira (03), saiu para o Paraná! Um bolão feito na cidade de Laranjeiras do Sul, na região Centro Oeste do estado, acertou sozinho as 15 dezenas sorteadas no concurso e garantiu o prêmio milionário de R$ 1.412.857,03. O valor vai ser dividido entre quatro cotas.

Resultado da Lotofácil 3211:

01, 02, 03, 05, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25

No Paraná, além do bolão ganhador do prêmio principal, outras 13 apostas, de Curitiba e mais cidades, fizeram 14 acertos na Lotofácil e vão embolsar o prêmio de R$ 2.227,40. Veja detalhes abaixo!

Lotofácil Concurso 3211

Aposta ganhadora com 15 acertos

Cidade Unidade Lotérica Razão Social Quantidade de números apostados Canal de vendas Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio LARANJEIRAS DO SUL/PR MILLENIUM LOTERIAS F.J.GOWACKI & CIA LTDA – ME 15 Fisico Não Bolão 4 R$1.412.857,00

Apostas ganhadoras com 14 acertos

APUCARANA/PR LOTERICA DO ZE LTDA LOTERICA DO ZE LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.227,40 COLOMBO/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Sim Simples 1 R$2.227,40 CRUZ MACHADO/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.227,40 CURITIBA/PR BOLA UM BOLA UM LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.227,40 CURITIBA/PR LOTERIAS CARMO RIPEVA LOTERIAS LTDA – ME 15 Fisico Não Bolão 6 R$2.227,38 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.227,40 CURITIBA/PR PIRAMIDE DA SORTE R.V. LOTERIAS LTDA M.E. 15 Fisico Não Simples 1 R$2.227,40 CURITIBA/PR PORTAL DA SORTE PORTAL DA SORTE LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.227,40 JACAREZINHO/PR CASA LOTERICA BALCAO DA FORTUNA LTDA. CASA LOTERICA BALCAO DA FORTUNA LTDA 15 Fisico Não Bolão 4 R$2.227,40 LONDRINA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.227,40 LONDRINA/PR LOTERICA AEROPORTO LOTERICA AEROPORTO LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.227,40 LONDRINA/PR LOTERICA MARITACAS NAKANO & TAMASHIRO LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.227,40 MARINGA/PR LOTERICA BOLA 7 LOTERICA BOLA 7 LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.227,40

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples, de 15 números, custa R$ 3.

