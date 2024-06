Um paranaense, morador de Figueira (PR), acertou as 15 dezenas na Lotofácil 3117 e vai receber R$ 445 mil. Em todo o Brasil, outras três pessoas conseguiram 100% de aproveitamento na sorte e dividem com o apostador do Paraná o prêmio principal de R$ 1,7 milhão. O concurso 3117 foi sorteado na noite desta sexta-feira (31), em São Paulo.

Resultado da Lotofácil 3117:

01, 02, 04, 07, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23

No Paraná, além do ganhador do prêmio máximo, cinco apostas simples de Curitiba passaram perto do prêmio milionário e fizeram 14 de 15 acertos na Lotofácil. Cada curitibano leva R$ 2.153,82 para casa. Veja abaixo o detalhamento das apostas.

Próximo sorteio

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. As apostas são válidas até as 19h do dia do sorteio. O próximo sorteio será neste sábado (1º), com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Lotofácil 3117

Aposta do Paraná ganhadora com 15 acertos

Cidade Unidade Lotérica Razão Social Quantidade de números apostados Canal de vendas Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio FIGUEIRA/PR LOTERICA BOA SORTE NAEANE APARECIDA ALVES LIMA E CIA 15 Fisico Não Bolão 7 R$445.808,58

Apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade Lotérica Razão Social Quantidade de números apostados Canal de vendas Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR DA VINCI LOTERIAS DA VINCI LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.153,82 CURITIBA/PR DIA DE SORTE LOTERIAS DG LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.153,82 CURITIBA/PR LOTERIAS CAIUA LTDA LOTERIAS CAIUA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.153,82 CURITIBA/PR LOTERIAS SANTA FE LOTERIAS SITIO CERCADO LTDA – ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.153,82 CURITIBA/PR MONACO LOTERIAS C DE OLIVEIRA SCHNEIDER LOTERIAS LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.153,82

