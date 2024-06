Resultado da Lotofácil 3117: confira as 15 dezenas sorteadas nesta sexta

A Caixa sorteia nesta sexta-feira (31) as 15 dezenas do concurso 3117 da Lotofácil. O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão para quem acertar todos os números. Entretanto, também recebem prêmios em dinheiro quem marcar 14, 13, 12, e 11 números no volante de aposta.

O sorteio acontece às 20 horas no Espaço da Sorte, em São Paulo. É possível acompanhar a transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Resultado da Lotofácil 3117:

01, 02, 04, 07, 09, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. As apostas são válidas até as 19h do dia do sorteio.

