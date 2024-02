Seis apostas de Curitiba ficaram a uma dezena de distância do prêmio máximo da Lotofácil 3032 milionária, sorteada na noite desta segunda-feira (20). O prêmio era de R$ 1,7 milhão e saiu para duas apostas (Manaus- AM e Uberlândia-MG). As apostas de Curitiba ganharam prêmio após terem acertado 14 dos 15 números sorteados.

Resultado Lotofácil 3032 milionária: 01, 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 18,19, 23 e 24.

Das seis apostas de Curitiba que ganharam prêmio pela Lotofácil apenas uma delas era bolão, as outras foram simples, com 15 números. Veja abaixo o detalhamento das apostas!

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A PIONEIRA DA SORTE 15 Não Bolão 5 R$1.916,45 CURITIBA/PR DALPIZZOL LOTERIAS LTDA 15 Não Simples 1 R$1.916,46 CURITIBA/PR LOTERIAS PINHEIRINHO 15 Não Simples 1 R$1.916,46 CURITIBA/PR LOTERICA MOCELIN 15 Não Simples 1 R$1.916,46 CURITIBA/PR MILLENIUM LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.916,46 CURITIBA/PR MONACO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.916,46

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e ganha prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima da Lotofácil, com 15 números, custa R$ 3,00.

