Nada menos que nove apostadores acertaram as dezenas sorteadas pela Lotofácil 2877, na noite desta segunda-feira (31), em São Paulo. Infelizmente nenhuma delas foi no Paraná, porém, na categoria 14 acertos, foram nada menos que 67 apostas premiadas no Paraná. Destas, 12 ficam em Curitiba.

Resultado da Lotofácil 2877: 01, 03, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24 e 25.

Segundo a Caixa o prêmio de R$ 1,7 milhão da Lotofácil 2877 foi dividido entre 9 apostadores que acertaram os 15 números, rendendo R$ 111 mil para cada uma.

Já os que acertaram 14 dos 15 números sorteados, o prêmio é bem menor: R$ 329. Veja abaixo o detalhamento dos prêmios para Curitiba e para todo o Paraná.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A MUNICIPAL LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR A PREDILETA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR A PREDILETA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR AGUIA LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR CABRAL LOTERICO 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR CHAMMA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR FELICITA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR HORA DA SORTE LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR LOTERIAS LARGO DA ORDEM 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR MUITOSMIL LOTERIAS 15 Não Bolão 4 R$329,48 CURITIBA/PR PEFESA 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR PERIQUITO DA SORTE 15 Sim Simples 1 R$329,48

Como jogar na Lotofácil?

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Resultado da Lotofácil para o Paraná

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio ARAPOTI/PR JAGUAR LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$329,48 ARARUNA/PR LOTERICA ARARUNA 15 Não Simples 1 R$329,48 BITURUNA/PR LOTERICA BOA SORTE 15 Não Simples 1 R$329,48 BOA ESPERANCA/PR LOTERICA BOA ESPERANCA 15 Não Simples 1 R$329,48 CAMBE/PR LOTERICA SUPER SORTE 15 Sim Simples 1 R$329,48 CASCAVEL/PR LOTERICA NEVA 15 Não Simples 1 R$329,48 CASCAVEL/PR LOTERICA UNIVERSITARIA 15 Não Simples 1 R$329,48 COLOMBO/PR LOTERIAS COLOMBO LTDA 15 Não Simples 1 R$329,48 CORNELIO PROCOPIO/PR LOTERICA MEGA SORTE 15 Não Simples 1 R$329,48 CRUZEIRO DO OESTE/PR LOTERICA SONHO SECRETO LTDA 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR A MUNICIPAL LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR A PREDILETA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR A PREDILETA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR AGUIA LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR CABRAL LOTERICO 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR CHAMMA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR FELICITA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR HORA DA SORTE LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR LOTERIAS LARGO DA ORDEM 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR MUITOSMIL LOTERIAS 15 Não Bolão 4 R$329,48 CURITIBA/PR PEFESA 15 Não Simples 1 R$329,48 CURITIBA/PR PERIQUITO DA SORTE 15 Sim Simples 1 R$329,48 DOIS VIZINHOS/PR LOTERICA PE QUENTE 15 Não Simples 1 R$329,48 FLOR DA SERRA DO SUL/PR LOTERICA BIG SORTE 15 Sim Simples 1 R$329,48 FLORESTOPOLIS/PR LOTERICA FLORESTOPOLIS 15 Não Simples 1 R$329,48 FLORIDA/PR LOTERICA FLORIDA 15 Não Simples 1 R$329,48 FOZ DO IGUACU/PR LOTERICA ITAIPU 15 Não Simples 1 R$329,48 FRANCISCO BELTRAO/PR LOTERICA SUDOESTE 15 Não Simples 1 R$329,48 GUARAPUAVA/PR BAGATOLI LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$329,48 GUARAPUAVA/PR BAGATOLI LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 IRATI/PR GUTIO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 IRATI/PR GUTIO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 IRATI/PR GUTIO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 IVAIPORA/PR LOTERICA VALE DO IVAI 15 Sim Simples 1 R$329,48 IVAIPORA/PR LOTERICA VALE DO IVAI 15 Sim Simples 1 R$329,48 JAGUARIAIVA/PR JAGUAR LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 JANDAIA DO SUL/PR LOTERICA REI DA SORTE LTDA 15 Não Simples 1 R$329,48 LONDRINA/PR LOTERICA AEROPORTO 15 Não Simples 1 R$329,48 LONDRINA/PR LOTERICA CATUAI 15 Não Simples 1 R$329,48 LONDRINA/PR LOTERICA HD LTDA 15 Não Simples 1 R$329,48 LONDRINA/PR LOTERICA SCALASSARA 15 Não Simples 1 R$329,48 LONDRINA/PR LOTERICA SCALASSARA 15 Não Simples 1 R$329,48 LONDRINA/PR SAITO & WADA LTDA ME 16 Não Simples 1 R$658,96 MANDAGUARI/PR LOTERICA LAS VEGAS 15 Sim Simples 1 R$329,48 MARECHAL CANDIDO RONDON/PR LOTERICA BOA SORTE 15 Não Simples 1 R$329,48 MARINGA/PR LOTERICA DACCA 15 Não Simples 1 R$329,48 MARINGA/PR LOTERICA DAMA DA SORTE 15 Não Simples 1 R$329,48 MARINGA/PR LOTERICA MARINGA 15 Não Simples 1 R$329,48 MARINGA/PR LOTERICA REIS 15 Sim Simples 1 R$329,48 MARINGA/PR LOTERICA TREVO DE OURO 15 Não Simples 1 R$329,48 MEDIANEIRA/PR LOTERIAS AVENIDA 15 Sim Simples 1 R$329,48 NOVA AURORA/PR LOTERICA BAHIA 15 Não Simples 1 R$329,48 NOVA FATIMA/PR LOTERICA UNIAO 15 Não Simples 1 R$329,48 PARANACITY/PR LOTERICA PARANACITY 15 Não Simples 1 R$329,48 PATO BRANCO/PR MACARI LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 PONTA GROSSA/PR LOTERIAS PRINCESA 15 Não Simples 1 R$329,48 PONTA GROSSA/PR LOTERIAS PRINCESA 15 Não Simples 1 R$329,48 ROSARIO DO IVAI/PR MEGA SORTE LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$329,48 SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR PLATISORTE LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERICA NOVA ERA 16 Não Bolão 8 R$658,96 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERICA NOVA ERA 15 Sim Simples 1 R$329,48 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERICA TREVO DA SORTE LTDA 15 Não Simples 1 R$329,48 SAO MIGUEL DO IGUACU/PR KIBOLADA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$329,48 TOLEDO/PR NIPO LOTERIAS 16 Não Bolão 12 R$658,92 UBIRATA/PR LOTERICA ESPERANCA 16 Não Simples 1 R$658,96 UMUARAMA/PR JM LOTERIAS 17 Não Simples 1 R$988,44 UMUARAMA/PR LOTERICA UMUARAMA 15 Não Simples 1 R$329,48 URAI/PR ROSA DE OURO 15 Sim Simples 1 R$329,48

