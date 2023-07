Duas apostas fizeram as 15 dezenas do concurso 2873 da Lotofácil, sorteadas na noite de quarta-feira (26). Uma de Aparecida de Goiânia (GO), a outra de Uberlândia, em Minas Gerais, e cada vencedor vai levar para casa um pouco mais de R$ 857 mil. No Paraná, oito bilhetes ficaram no quase.

Em Curitiba, uma aposta realizada na Chamma Loterias acertou 14 dezenas, levando R$ 2.246,28. O valor é o mesmo que as outras pessoas paranaenses irão faturar. Os números sorteados foram 01-06-07-08-10-12-14-15-16-18-21-22-23-24-25.

Com o acerto no prêmio principal, o prêmio oferecido na faixa principal da Lotofácil voltou para o piso de R$ 1,7 milhão. O concurso 2874 ocorre nesta quinta-feira (27).

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio BOA VISTA DA APARECIDA/PR LOTERICA PASSO DA SORTE 15 Não Bolão 4 R$2.246,28 CASCAVEL/PR MEGA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$2.246,28 CURITIBA/PR CHAMMA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$2.246,28 FRANCISCO BELTRAO/PR GOLD SORTE LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$2.246,28 FRANCISCO BELTRAO/PR LOTERICA SUDOESTE 15 Sim Simples 1 R$2.246,28 LONDRINA/PR LOTERICA HIGIENOPOLIS 15 Não Bolão 4 R$2.246,28 PINHAIS/PR PINHAIS LOTERIAS II 15 Sim Simples 1 R$2.246,28 UMUARAMA/PR JM LOTERIAS 15 Não Bolão 6 R$2.246,28

