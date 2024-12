Jovem se distrai com celular e morre após despencar 25 andares em Balneário Camboriú

Uma mulher de 22 anos morreu ao cair do topo do edifício Império do Sol, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, na noite do último domingo (08). Ela e o irmão estavam no heliponto do prédio fazendo algumas imagens da cidade, quando a jovem se distraiu olhando o celular, tropeçou e caiu.

A cena foi registrada pelo próprio irmão, que fazia um vídeo no mesmo momento.

A equipe do Corpo de Bombeiros local foi chamada por volta das 22h para dar atendimento ao caso. Ao chegarem ao local, na Avenida Atlântica, constataram a morte de Carolaine Oliveira. Ela estava na cidade após disputar um campeonato de Futsal em Itapema, cidade vizinha à Balneário.

+ Leia mais: Morre o escritor curitibano Dalton Trevisan, lenda da literatura brasileira

Uma moça morreu após tropeçar e cair de um prédio em Balneário Camboriú.



É importante estar atento ao ambiente ao redor, especialmente ao usar o celular. A distração pode fazer com que as pessoas percam a noção do perigo, resultando em acidentes graves. pic.twitter.com/TYSfp8atXb — Juli G.N. 🇮🇹🇩🇪 🇧🇷 (@JuliGielow) December 9, 2024

O sepultamento da jovem acontece nesta terça-feira no Cemitério Municipal de Itapema.