Itaú fora do ar: aplicativo fica instável e reclamações invadem as redes

Clientes do Itaú Unibanco relatam que o aplicativo está instável e que alguns serviços estão fora do ar nesta segunda-feira (07). Entre as reclamações, usuários afirmam que não conseguem efetuar pagamentos, enviar PIX e realizar outras atividades básicas.

São inúmeras reclamações nas redes sociais. Internautas afirmam que o problema já começou na noite de domingo (06). “Está desde ontem.. tenho contas que vencem hoje”, diz um usuário. E o problema é confirmado por outro internauta: “Desde ontem essa palhaçada. Mais de 12 horas fora do ar e a equipe de TI não conseguiu resolver? Isso mesmo?”, escreve.

“Nada funcionando. Telefone, app, computador…Só consegui falar com a ouvidoria. Quero saber sobre minhas faturas que vencem hoje. Quem vai pagar os juros? Já que eu não consigo pagar”, desabafa uma cliente.

Por conta da instabilidade, algumas pessoas não conseguem realizar nenhum tipo de serviço. É o caso desse homem, que usou a conta no Twitter para afirmar: “Desde 8 horas não conseguindo nem comprar um pão”.

Em nota enviada para a Tribuna, o banco confirma a instabilidade e afirma que é de origem interna. O Itaú Unibanco reforça que os dados dos clientes estão seguros. Confira a nota na íntegra:

“O Itaú Unibanco informa que está com instabilidade de origem interna em seus sistemas nesta segunda-feira (07). O banco ressalta que não houve ataque externo de qualquer natureza e que os dados dos clientes estão seguros. O Itaú pede desculpas aos clientes e parceiros pelo inconveniente e informa que os sistemas estão sendo restabelecidos gradualmente.”

