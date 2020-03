O Irã relatou nesta segunda-feira que o número de casos confirmados de coronavírus no país atingiu 1.501, resultando em 66 mortes.

Entre as vítimas fatais, está Mohammad Mirmohammadi, que faleceu hoje e integrava um conselho que faz recomendações ao líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, segundo a rádio estatal iraniana. Trata-se do primeiro caso de morte de uma autoridade iraniana desde o início do surto da doença no país.

Irã tem o maior saldo de mortos por coronavírus no mundo depois da China, epicentro do surto. Fonte: Associated Press.