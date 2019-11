As inscrições para concorrer a vagas para o primeiro semestre de 2020 nas Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo foram prorrogadas até a próxima quarta-feira, 13, às 15 horas. Os candidatos devem se inscrever pelo site. Em todo o Estado, serão 15.565 vagas nas 73 unidades da Fatec.

Para concorrer, o candidato deve ter concluído o ensino médio. Caso ainda esteja cursando, precisa comprovar a conclusão do curso no ato da matrícula. Também é necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico.

A taxa de inscrição custa R$ 70. No pagamento em dinheiro, o boleto pode ser pago em qualquer agência bancária. Para pagamento no cartão de crédito, a opção é utilizar a ferramenta getnet, disponível na internet.

Ao se inscrever, o candidato pode escolher, além da primeira opção de curso, uma segunda que pode ser o mesmo curso escolhido, mas em outro período na mesma Fatec, o mesmo curso de primeira opção em qualquer período de outra Fatec ou qualquer curso que tenha o mesmo conjunto de disciplinas prioritárias em qualquer Fatec e período.

“O candidato com deficiência, que precise de condições especiais para fazer a prova, deve mencionar sua necessidade na ficha de inscrição eletrônica. Será necessária a apresentação de laudo médico, emitido por especialista, até as 15 horas do dia 11 de novembro”, informa o Centro Paula Souza, que administra as Fatecs.

As orientações sobre o processo seletivo estão no Manual do Candidato, que está disponível para download.

Novidades

“Entre as novidades do vestibular para o primeiro semestre de 2020 estão três novas graduações: Ciência de Dados, na Fatec Ourinhos; Gestão da Qualidade, Fatec Lins; e Design de Produto com ênfase em Processos de Produção e Industrialização, na Fatec Tatuapé.”

Além disso, 11 unidades vão ampliar os cursos oferecidos, entre elas a Fatec Guarulhos (Análise e Desenvolvimento de Sistemas), e as Fatecs de Franca (Gestão de Recursos Humanos) e São Paulo (Gestão de Turismo) vão implantar novas turmas em cursos já existentes.

O processo seletivo conta com o Sistema de Pontuação Acrescida, que concede acréscimo de pontos à nota final obtida no exame. No sistema, são concedidos 3% de bônus a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, o acréscimo será de 13%.