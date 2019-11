O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na tarde desta quarta-feira, 13, os gabaritos e os cadernos de questões do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2019.

De acordo com o Inep, o material pode ser acessado de três formas: no portal (http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no site do Enem (https://enem.inep.gov.br/) e no aplicativo do exame.

Os cadernos de Questões e as videoprovas em Libras também foram publicados.

As provas escritas podem ser baixadas por download. As questões das videoprovas estão no canal do Inep no YouTube.

Considerando os dois domingos de prova, 3 e 10 de novembro, foram disponibilizados 16 gabaritos e 16 cadernos de questões.

“Os participantes devem ficar atentos para conferir o gabarito relativo à cor e ao formato da prova realizada em cada domingo”, recomendou o Inep.

Vale ressaltar que, mesmo com o gabarito em mãos, não será possível saber a nota final do exame.

Os resultados individuais do Enem 2019 serão divulgados na Página do Participante (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/) ou no aplicativo do Enem, a partir de consulta com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha, em janeiro de 2020.